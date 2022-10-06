Пять причин посмотреть фильм «Лучшие в аду»

5 октября на платформе «Я RUS» вышел фильм Евгения Пригожина «Лучшие в аду». Рассказываем, почему обязательно нужно обратить внимание на эту военно-патриотическую картину.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Накануне стартовала эксклюзивная премьера на платформе «ЯRUS» боевика «Лучшие в аду», который рассказывает о трудностях современных вооруженных конфликтов, о боевых задачах и взаимодействии разных видов войск. Однако «Лучшие в аду» — это не просто скучный «сухарь» без сюжета. Фильм несет серьезную идеологическую и патриотическую нагрузку — и все это сопровождается прекрасными спецэффектами и актерской игрой.

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По сюжету, штурмовой группе «белых», состоящих из бойцов "ЧВК Вагнера», необходимо пробиться к девятиэтажному зданию, чтобы из него скорректировать удар авиации. Время от времени боевые действия прерываются объяснением происходящего (в роли рассказчика выступил Алексей Кравченко). Он наглядно объясняет задачи, которые необходимо выполнить тому или иному подразделению.

Спецэффекты

Фильм выполнен с использованием зрелищных спецэффектов. Картина максимально реалистично передает атмосферу современного ведения боя. Многие зрители отметили натуралистичность артиллерийской дуэли, во время которой солдаты продвигаются от прикрытия к прикрытию. Яркие боевые сцены в комментарии для «Слово и Дело» оценил специалист по спецэффектам Игорь Алексеев: «По спецэффектам все профессионально», — сказал эксперт.

Формат псевдодокументалистики

Фильм «Лучшие в аду» погружает зрителя в самый эпицентр боевых действий, позволяя стать одним из участников события. Как отмечают зрители, фильм впечатляет не только с визуальной точки зрения, но и с точки зрения подачи материала — его буквально можно использовать в качестве учебного пособия. Фильм натуралистично демонстрирует, как взаимодействуют подразделения с различными видами вооружения в условиях современной войны. Помимо этого, картина знакомит нас с образцами оружия и техники, которые сейчас стоят на вооружении российской армии.

Патриотический посыл

Жесткий фильм без личных интриг и любовных линий показывает, как на самом деле происходит защита Родины. Здесь нет ни одного заезженного кинематографического клише. Момент боевого противостояние показывается с обеих сторон конфликта. Зритель понимает, что «враг» на самом деле ничем не отличается от «наших». Режиссер сделал все возможное, чтобы противник героев не был обезличенным злодеем. Наоборот — у врага та же судьба, что и у «наших» военных, это опытная, слаженная и мотивированная команда, которую нельзя недооценивать.

Настоящий русский язык

Фильм без деланной скромности показывает, как на самом деле проходят боевые действия. Поле боя — это не место, где нужно подбирать выражения. В момент боя солдаты общаются друг с другом на настоящем русском языке, с крепкими эмоциональными выражениями. Быть может, широкому зрителю будет непривычно услышать это, но это правда жизни. И эта деталь помогает погрузиться в происходящие на экране события.

Уважение к вере