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1 час назад

Не только «Титаник»: 5 лучших фильмов с Кейт Уинслет

Мира Маркина

Лауреат «Оскар» Кейт Уинслет отмечает день рождения — 5 октября актрисе исполняется 47 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые точно стоят потраченного на них времени.

Не только «Титаник»: 5 лучших фильмов с Кейт Уинслет
Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

«Титаник» (1997)

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Бессмертная история о запретной любви на фоне гибели легендарного лайнера. В первом и последнем плавании «Титаника» встречаются двое: пассажир нижней палубы Джек и богатая наследница Роза, которая отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Их любовь успевает расцвести, но на их пути встают не классовые различия, а айсберг… В главных ролях снялись совсем молодые Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

Кадр из фильма "Титаник"

«Жизнь Дэвида Гейла» (2002)

Триллер Алана Паркера о несовершенстве судебной системы, который рассказывает о противнике смертной казни Дэвиде Гейле, оказывающимся в камере смертников за убийство активистки. За три дня до исполнения приговора он соглашается дать интервью репорту Битси Блум. Но журналистка вскоре понимает, что ее участие в этом деле не ограничится одним интервью и что жизнь человека находится в ее руках.

Кадр из фильма "Жизнь Дэвида Гейла"

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Джим Керри и Кейт Уинслет в культовой мелодраме о застенчивом и меланхоличном парне, унылую жизнь которого навсегда меняет девушка с синими волосами и взрывным характером, с которой он знакомится в вагоне электрички. Правда, кажется, они уже виделись. И даже были парой.

«Отпуск по обмену» (2006)

История о том, как две девушки (англичанка и американка) решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. Рождественский ромком объединил американских и британских звезд, так, в картине снялись Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

«Чтец» (2009)

Закрытый в себе адвокат Майк Берг постоянно думает о своем прошлом. Уже почти 40 лет его гложет мысль о том, что он мг кардинально изменить свою судьбу, и не только свою. Стоит ли думать о прошлом, если оно — уже история? Или все еще продолжается? В главных ролях: Рэйф Файнс и Кейт Уинслет.

Кадр из фильма "Чтец"
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