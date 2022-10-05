Не только «Титаник»: 5 лучших фильмов с Кейт Уинслет

Лауреат «Оскар» Кейт Уинслет отмечает день рождения — 5 октября актрисе исполняется 47 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые точно стоят потраченного на них времени.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

«Титаник» (1997)

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Бессмертная история о запретной любви на фоне гибели легендарного лайнера. В первом и последнем плавании «Титаника» встречаются двое: пассажир нижней палубы Джек и богатая наследница Роза, которая отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Их любовь успевает расцвести, но на их пути встают не классовые различия, а айсберг… В главных ролях снялись совсем молодые Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

«Жизнь Дэвида Гейла» (2002)

Триллер Алана Паркера о несовершенстве судебной системы, который рассказывает о противнике смертной казни Дэвиде Гейле, оказывающимся в камере смертников за убийство активистки. За три дня до исполнения приговора он соглашается дать интервью репорту Битси Блум. Но журналистка вскоре понимает, что ее участие в этом деле не ограничится одним интервью и что жизнь человека находится в ее руках.

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Джим Керри и Кейт Уинслет в культовой мелодраме о застенчивом и меланхоличном парне, унылую жизнь которого навсегда меняет девушка с синими волосами и взрывным характером, с которой он знакомится в вагоне электрички. Правда, кажется, они уже виделись. И даже были парой.

«Отпуск по обмену» (2006)

История о том, как две девушки (англичанка и американка) решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. Рождественский ромком объединил американских и британских звезд, так, в картине снялись Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

«Чтец» (2009)