Выйдет ли «Фокус-Покус 3»?

Финальная сцена фильма «Фокус-покус 2» оставила открытой дверь для возможного продолжения серии. Но может ли лента стать трилогией? Это большой вопрос в умах поклонников после просмотра второй части с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими в главных ролях.

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Действие происходит почти через 30 лет после событий первого фильма, сиквел показывает возвращение знаменитых сестёр Сандерсон и как они снова беснуются вокруг Салема. В конце фильма сёстры Сандерсон снова побеждены с небольшой помощью Бекки (Уитни Пик), которая сама оказывается ведьмой. После того, как Уинифред завершает тёмное заклинание, чтобы сделать её самой могущественной ведьмой из всех, она быстро узнает, что это имеет огромную цену: жизни её сестёр. После того, как сёстры снова превращаются в пыль, Уинифред умоляет Бекку о помощи. Как новая владелица книги заклинаний Уинифред, Бекка отвечает на её просьбу, выполняя заклинание, которое воссоединяет Уинифред с её сёстрами, но в загробной жизни. Когда Бекка идёт по улице в конце фильма, восхищённая своими новыми магическими способностями, за ней следует птица, идентичная той, в которую Мать-Ведьма (Ханна Уоддингем) превратилась в самом начале фильма.

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В дополнение к этому моменту, сцена в финале намекает на сестёр Сандерсон, которые могут вернуться ещё раз. Вернувшись в старую магическую лавку Гилберта, чёрная кошка владельца забирается на одну из полок в магазине. Когда он садится рядом с коробкой, камера приближается к этикетке с надписью: «B.F. CANDLE №2», намекая, что есть ещё одна свеча Черного Пламени, которая может вернуть сестёр обратно.

Хотя в Disney+ ещё не подтвердил продолжение фильма, есть большая вероятность, что поклонники смогут получить его увидеть. Актёрский состав уже выразил заинтересованность в повторении своих ролей. Во время премьеры «Фокус-покус 2» в Нью-Йорке Паркер пошутила, что она подпишет контракт на третий, только если Мидлер также присоединится к проекту. Что касается Наджими, она сказала журналистам, что непреклонна в отношении мантры «никогда не говори никогда».

«Кто знал, что почти 30 лет спустя мы будем делать продолжение? Я думаю, что, если мы снова сделаем это 30 лет спустя, нам будут нужны ходунки и трости в кадре», — пошутила актриса.