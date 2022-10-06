Сценарист "Джокера" напишет историю для экранизации "Спауна"

К съемочной группе экранизации комикса Тодда Макфарлейна «Спаун» присоединились три сценариста. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

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Сценарий для картины напишут Скотт Сильвер, Малкольм Спеллман и Мэттью Миксом. Сильвер известен написанием истории для фильмов «Джокер» и «Боец». Он был номинирован на премию «Оскар» за эти два проекта. Спэллман приложил руку к сценарию мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» и драме «Империя».

Главную роль в фильме сыграет Джейми Фокс, известный по работе в лентах «Человек-паук: Высокое напряжение» и «Джанго освобожденный».