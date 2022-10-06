Выбор между долгом и любовью: как создавалось "Сердце Пармы"

На экраны российских кинотеатров выходит масштабная историческая драма Антона Мегердичева "Сердце Пармы" о противостоянии двух миров, христианства и язычества, старого и нового уклада жизни, но прежде всего — о любви и о непростом выборе, который приходится сделать человеку, чтобы спасти своих близких.

Фото: ТАСС ТАСС

Фильм основан на одноименном романе пермского писателя Алексея Иванова, который вдохновлялся реальными историческими событиями. Действие "Сердца Пармы" происходит во второй половине XV века. Русский князь Михан, или Михаил (Александр Кузнецов), был рожден в языческих землях, и его судьба — управлять этим необычным краем, полным темных духов и древних верований. Однако верной службе Михана мешает любовь к языческой ведьме-ламии Тичерти (Елена Ербакова), которая способна принимать облик рыси. Когда в Парму придет войско великого князя Московского Ивана III, который хочет забрать таежные земли себе, Михану предстоит сделать тяжелый выбор между любовью и долгом. Он будет сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.

Видео дня

Создание главных героев

По сюжету картины главный герой проходит непростой путь. Будучи еще десятилетним мальчиком, он переживает кровавую бойню и смерть отца. Однако, вместо того чтобы зачерстветь и ожесточиться, как, например, герой Александра Скарсгаарда в экшене "Викинг" Роберта Эггерса, Михаил, наоборот, испытывает отвращение к жестокости и насилию. Боям он предпочитает переговоры и готов идти на компромисс, однако нападение на его земли могущественного княжества заставляет Михана перейти к радикальным мерам, которых он так долго избегал. Еще одно непростое решение, которое предстоит принять герою, — выбор между любимой женщиной и верой. Православная церковь настаивает на том, что русский князь не может быть женат на язычнице.

"Князь Михаил — романтик, который пытается примирить всех людей вокруг, объединить язычество и христианство. Это не история бесстрашного профессионального воина, это история чистой любви к своей женщине, друзьям, людям и миру", — рассказывает Александр Кузнецов.

Актера утвердили на роль в последний момент, и выбор создателям картины дался нелегко — поиск подходящих типажей для фильма длился около года, и Кузнецову тоже пришлось побороться за роль: "Вроде какой из меня князь? У меня сломан нос, не самая героическая внешность. Решение принималось сложно, но все же меня утвердили".

Для его партнерши Елены Ербаковой работа в "Сердце Пармы" — дебютная роль в кино. Ее героине Тичерти (Тиче) тоже предстоит нелегкий выбор: она родилась ламией — хранительницей и жрицей языческой богини Сорни-Най. Чтобы сохранить отношения с князем Миханом, ей нужно отказаться от своей силы и предназначения. "Тиче мне хотелось дать много женского, для меня она вся про любовь. И я тоже! В этом мы похожи. Любовь и страдания, которые она испытывает, очень отзывались во мне в тот момент", — поясняет Ербакова.

Главными врагами Михана являются вождь воинственного племени вогулов, поборник язычества Асыка (Валентин Цзын) и "собиратель земли русской" Иван III в исполнении Федора Бондарчука: "В кино Антона Мегердичева это не только жесткий лидер, но и талантливый дипломат, который наравне с героем Саши Кузнецова, князем Михаилом, ценит умение орудовать и мечом, и словом. Именно разговор этих двух персонажей, полемика разных точек зрения о будущем Руси, и становится одной из самых интересных "битв" фильма", — рассказывает Бондарчук.

Правой рукой Михаила является богатырь Полюд, который заменил ему отца. Эту роль исполнил Сергей Пускепалис, который совсем недавно погиб на 57-м году жизни в ДТП в Ярославской области. При этом примирить враждующие стороны пытается епископ Пермский Иона в исполнении Евгения Миронова. Однако после бесплодных попыток обратить местное население в христианскую веру он вскоре понимает, что Московское княжество не сможет добиться расположения Пармы силой.

Адаптировал книгу Иванова для большого экрана Сергей Бодров, который написал сценарий к фильму и ужал объемный роман Иванова до компактных 2 часов 15 минут. Съемки картины доверили опытному режиссеру Антону Мегердичеву, снявшему спортивный блокбастер "Движение вверх" и экшен "Метро": "Ничего подобного я ранее не снимал. Все синяки и шишки были набиты, мною уж точно. Иногда мы — и съемочная группа, и продюсеры — брали на себя гораздо больше, чем могли себе позволить. Надеюсь, зритель оценит наши усилия".

Погружение в мир XV века

Съемки картины проходили в Пермском крае. Для создания мира Пармы на территории геологического памятника природы Холодный Лог построили целый город Чердынь, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи монастырского холма. После окончания съемок эту декорацию не разобрали, а приспособили под своеобразную смотровую площадку, которую теперь может посетить любой желающий. Также создатели фильма подарили городу Губаха княжескую барку, 20-метровое судно весом около 10 т, изготовленное специально для съемок.

В сюжете "Сердца Пармы" участвует большое число различных народностей, что стало настоящим вызовом для художников по костюмам. Так, например, костюмы вымышленного "водяного" города Уроса шили из настоящей рыбьей кожи, а для воинственного племени вогулов изготовили доспехи из костяных и деревянных пластин. Тяжелее всего пришлось актерам, играющих пермяков и московитов, — вес их кольчуг достигал 6 кг. Всего было пошито около 500 костюмов и изготовлено около 400 париков и бород.