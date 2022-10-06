Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Новые фильмы Алексея Федорченко и Динары Друкаровой покажут на Международном кинофестивале в Петербурге

Газета.Ruиещё 1

В Санкт-Петербурге пройдет XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку», сообщает ТАСС.

Новые фильмы Федорченко и Друкаровой покажут на кинофестивале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мероприятие состоится с 21 по 29 октября. На нем пройдет показ фильмов «Большие змеи Улли-Калле» Алексея Федорченко и «Лили и море» Динары Друкаровой. Новая картина Федорченко будет впервые показана в России. На закрытии посетители смогут посмотреть ленту Любови Аркус про Алексея Балабанова.

В рамках программы фестиваля покажут 50 фильмов. В этом году оргкомитет смотра получил свыше 1,4 тыс. заявок из 76 стран на участие в конкурсе. Отбор в международный конкурс в этом году прошли 24 картины.

Ранее сообщалось, что в Челябинске пройдет международный фестиваль кукольных спектаклей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители