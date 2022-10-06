Новые фильмы Федорченко и Друкаровой покажут на кинофестивале

Мероприятие состоится с 21 по 29 октября. На нем пройдет показ фильмов «Большие змеи Улли-Калле» Алексея Федорченко и «Лили и море» Динары Друкаровой. Новая картина Федорченко будет впервые показана в России. На закрытии посетители смогут посмотреть ленту Любови Аркус про Алексея Балабанова.

В рамках программы фестиваля покажут 50 фильмов. В этом году оргкомитет смотра получил свыше 1,4 тыс. заявок из 76 стран на участие в конкурсе. Отбор в международный конкурс в этом году прошли 24 картины.