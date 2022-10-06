Российский триллер "Я иду играть" покажут на кинофестивале в Остине

Каждый октябрь столица американского шатата Техас собирает сценаристов — профессионалов и любителей - со всего мира. Сюда, на конкурс сценариев, поступает больше заявок, чем на любой другой конкурс в мире.

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С 1994 года, когда был придуман смотр, он несколько изменился - в 2020 году стал виртуальным, но не менее престижным. Попасть туда российские кинематографисты могли только мечтать. И в этом году в его программу отобран остросюжетный триллер "Я иду играть" молодого режиссёра Анны Зайцевой — как раз по теме виртуальной среды, в которой обитает нынче молодежь. Сценарий она написала совместно с Евгенией Богомяковой и Ольгой Клемешевой.