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25 минут назад

Российский триллер "Я иду играть" покажут на кинофестивале в Остине

Ревизор.ru

Каждый октябрь столица американского шатата Техас собирает сценаристов — профессионалов и любителей - со всего мира. Сюда, на конкурс сценариев, поступает больше заявок, чем на любой другой конкурс в мире.

Российский триллер "Я иду играть" покажут на кинофестивале в Остине
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

С 1994 года, когда был придуман смотр, он несколько изменился - в 2020 году стал виртуальным, но не менее престижным. Попасть туда российские кинематографисты могли только мечтать. И в этом году в его программу отобран остросюжетный триллер "Я иду играть" молодого режиссёра Анны Зайцевой — как раз по теме виртуальной среды, в которой обитает нынче молодежь. Сценарий она написала совместно с Евгенией Богомяковой и Ольгой Клемешевой.

Напомним, что эта картина студии "Базелевс" и онлайн-кинотеатра KION уже засветилась на нескольких солидных киносмотрах. Так, ее международная премьера состоялась на главном мировом смотре хорроров и триллеров - фестивале Fantasia в Монреале (Канада). А в Москве фильм мы могли увидеть на только что прошедшем ММКФ. В Остине ленту покажут в секции Dark Matters ("Темные материи"), что весьма почтено. Напомним, что среда там достаточно авторитетная. Так, в столице Техаса также покажут драму "Кит" Даррена Аронофски, фильм "Сэм и Кейт" с голливудскими легендами Дастином Хоффманом и Сисси Спейсек и др.

Фильмы,Дастин Хоффман,Анна Зайцева,
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