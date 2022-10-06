Канье Уэст захотел увидеть Джейми Фокса в главной роли в фильме о себе

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что актер Джейми Фокс мог бы сыграть главную роль в фильме, посвященном жизни исполнителя. Об этом сообщает NME со ссылкой на социальные сети музыканта.

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Артист спросил у поклонников, кого бы они хотели видеть в роли Уэста в «фильме о Йе», а также назвал Фокса «одним из величайших гениев», заявив, что артист мог бы сыграть в этом проекте главную роль. Сам Фокс никак не отреагировал на заявление исполнителя.