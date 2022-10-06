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1 час назад

Кино 90-х: Почему комедия “Ширли-Мырли” заставляла краснеть зрителей

Мира Маркина

Комедия-фарс Владимира Меньшова “Ширли-Мырли” появилась в российском прокате в марте 1995 года и сразу разделила зрителей на два лагеря. Пока одни восхищались происходящим на экране, другие называли картину “позором кинематографа”. Почему работа Меньшова вызвала столь неоднозначную реакцию, расскажет “Рамблер”.

Кино 90-х: Почему фильм “Ширли-Мырли” заставлял краснеть зрителей
Фото: Кадр из фильма "Ширли-Мырли"Кадр из фильма "Ширли-Мырли"

Завязка сюжета комедии связана с уникальным в своем роде, гигантским алмазом “Спаситель России”. Его стоимость колоссальна: по мнению одного из персонажей фильма, на вырученные от продажи камня деньги “вся страна может три года отдыхать на Канарах”. Но алмаз украден. И виноват в этом аферист Василий Кроликов – один из 12 братьев-близнецов, которые никогда не видели друг друга. Сможет ли вор довести дело до конца или споткнется о конкурентов? Ответить на этот вопрос могут зрители.

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Работа над фильмом шла больше года. Она была технически сложной: режиссеру предстояло снять без спецэффектов десяток близнецов, которых играл один Валерий Гаркалин. Еще и так, чтобы это выглядело естественно.

Непросто съемочной команде пришлось и с психологической точки зрения. Период распада СССР породил стойкое ощущение выбитой из-под ног почвы. В новой реальности, казалось, возможно все. Меньшов постарался передать абсурд создавшихся обстоятельств посредством эксцентричной комедии.

Кино 90-х: как на самом деле снимали «Красотку»

Фарс “Ширли-Мырли” бил рекорды по количеству задействованных в съемках звезд: Всеволод Санаев, Нонна Мордюкова, Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, Инна Чурикова, Ролан Быков, Олег Табаков. В эпизодических ролях отметились Ирина Апексимова и Валерий Николаев, будущий знаменитый режиссер Андрей Звягинцев. Это и удивило тех, кому кино откровенно не понравилось. Мол, как смогли уговорить звезд первой величины сняться в таком дурацком фильме?

Но уговаривать и не приходилось. Некоторые артисты сами выбирали свои роли. Взять, к примеру, Олега Табакова. Меньшов предложил ему роль Кроликова, но Табаков отказался в пользу другого персонажа – алкоголика Суходрищева. Здесь именитый артист “оторвался” по полной. Из его уст на протяжении фильма вылетало немало крепких и двусмысленных выражений. Взять, например, фразу о торговле “деревянными членами”. Речь идет не о фаллических предметах, как посчитали некоторые зрители, а о матрешках с лицами известных коммунистов. Ими и торговали в девяностых.

О злободневности комедии чаще всего говорят те, кому она пришлась по вкусу. Так внимательные зрители неоднократно упоминают одну из “пасхалок”, оставленных сценаристами – квашеную капусту. В кадре блюдо появляется несколько раз неслучайно. Именно этим салатом, по словам сценариста Виталия Москаленко, многие семьи спасались в трудные времена.

Заставил “краснеть” эксперимент Меньшова не только зрителей, но и занятых в картине актеров. Так Нонна Мордюкова и Инна Чурикова долгое время избегали вопросов о съемках в “Ширли-Мырли”. И только спустя годы после премьеры Чурикова признала, что ее роль мамы-тети Кроликова была в целом удачной.

А что же Владимир Меньшов? Он с достоинством воспринял и критику, и хвалебные отзывы о своем фильме. Меньшов признавался, что и не ожидал другой реакции. Он напомнил, что мелодраму “Москва слезам не верит” критиковали многие ровно до того момента, пока она не получила “Оскар”.

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