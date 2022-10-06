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1 час назад

Слух: Генри Кавилл все-таки вернется к роли Супермена в «Черном Адаме»

Игромания.руиещё 1

В сети с новой силой разгорелись слухи о возвращении Генри Кавилла к роли Супермена в «Чёрном Адаме».

Слух: Генри Кавилл все-таки вернется к роли Супермена в «Черном Адаме»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Такую информацию сообщил инсайдер под ником MyTimeToShineHello, который в прошлом раскрывал верные сведения о последнем «Человеке-пауке» и сиквеле «Доктора Стрэнджа». По его словам, речь идёт лишь о камео, судя по всему — сцене после титров. Спойлеры

Персонаж появится в классическом костюме под саундтрек Джона Уильямса из «Супермена», обратившись к Чёрному Адаму с фразой «Нам надо поговорить».

Информация о возможном возвращении Кавилла к образу Супермена для «Адама» возникала и раньше, однако в этот раз её подтвердили и другие инсайдеры. Последний раз актёр полноценно появлялся на экране в роли альтер-эго Кларка Кента в расширенной версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

У самого персонажа были камео в «Шазаме!» и «Миротворце», но для них использовали двойников без участия Кавилла, который никак не мог договориться со студией Warner Bros. о дальнейшем развитии своей версии героя.

Дуэйн Джонсон, исполняющий главную роль в «Адаме», якобы долгое время пытался помочь Кавиллу, поскольку хотел, чтобы его персонаж и Супермен столкнулись в битве. Судя по всему, его желание может стать реальностью.

Подтвердить или опровергнуть информацию можно будет в этом месяце, поскольку премьера «Чёрного Адама» намечена на 21 октября.

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