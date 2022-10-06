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2 часа назад

Премьера фильма «Сердце пармы» побила рекорд проката в Перми

Стелла Шмель

Фильм «Сердце пармы» от режиссера Антона Мегердичева побил рекорды проката в Перми. Первые зрители смогли увидеть картину 5 октября. В фойе кинотеатра, где проходила премьера, были представлены настоящие декорации со съемок, а актеры массовых сцен помогли воссоздать атмосферу Средневековья.

«Сердце пармы» – картина по одноименному роману Алексея Иванова о князе Михаиле и его запретной любви к ведьме-язычнице Тиче. Съемки фильма проходили в Пермском крае с июля 2019 по май 2020.

Смотрите в кино с 6 октября.

Фильмы,Видео,Антон Мегердичев,Алексей Иванов,
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