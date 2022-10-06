Фильм «Сердце пармы» от режиссера Антона Мегердичева побил рекорды проката в Перми. Первые зрители смогли увидеть картину 5 октября. В фойе кинотеатра, где проходила премьера, были представлены настоящие декорации со съемок, а актеры массовых сцен помогли воссоздать атмосферу Средневековья.

«Сердце пармы» – картина по одноименному роману Алексея Иванова о князе Михаиле и его запретной любви к ведьме-язычнице Тиче. Съемки фильма проходили в Пермском крае с июля 2019 по май 2020.