Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
17 часов назад

В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля документального кино «Россия»

RT на русском

В Екатеринбурге подвели итоги XXXIII Открытого фестиваля документального кино «Россия», который ежегодно показывает картину жизни многонационального и мультикультурного российского и постсоветского общества.

Приз за лучший телевизионный документальный фильм получила картина «Моя большая русская семья», её режиссёр — Наталья Кадырова.

Специальный приз жюри достался «Театру военных действий» режиссёра Олега Некишева, а также картине «Александр Аскольдов. Жизнь и судьба» режиссёра Игоря Калядина.

Приз за лучший полнометражный фильм получила картина «Живой», режиссёр Константин Селин.

Приз за лучший короткометражный фильм достался «Танго с балалайкой» (Александр Калашников).

Приз за операторское мастерство вручили «Святому Архипелагу» (режиссёр Сергей Дебижев, оператор Алексей Немов).

«Лучший дебют — «Квартет», режиссёр Никита Сташкевич. Специальный приз жюри «С юмором о серьёзном» — «Монета страны Малави», режиссёр Алексей Федорченко», — сообщили организаторы.

Главным победителем фестиваля становится фильм «Уральское дерби» режиссёров Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной. Он рассказывает об Уральском дерби через призму двух детских хоккейных команд из Челябинской области, которые год за годом сталкиваются в борьбе за титул победителя.

Фильмы,Квартет,Живой,Живое,Сергей Дебижев,Наталья Кадырова,Александр Аскольдов,Константин Селин,Игорь Калядин,Александр Калашников,Алексей Федорченко,Алексей Немов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители