В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля документального кино «Россия»

В Екатеринбурге подвели итоги XXXIII Открытого фестиваля документального кино «Россия», который ежегодно показывает картину жизни многонационального и мультикультурного российского и постсоветского общества.

Специальный приз жюри достался «Театру военных действий» режиссёра Олега Некишева, а также картине « Александр Аскольдов . Жизнь и судьба» режиссёра Игоря Калядина .

Главным победителем фестиваля становится фильм «Уральское дерби» режиссёров Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной. Он рассказывает об Уральском дерби через призму двух детских хоккейных команд из Челябинской области, которые год за годом сталкиваются в борьбе за титул победителя.