Вышел первый тизер мультфильма по игре Super Mario

Компания Nintendo представила первый тизер экранизации популярной серии игр Mario. Ролик опубликован в пятницу, 7 октября, на канале студии Illumination, отвечающей за производство ленты.

По сюжету главный антагонист игр Боузер уничтожает очередное королевство и поглощает звезды, требуя найти ему достойного соперника. Им оказался Марио, который попал в царство грибов.