Вышел первый тизер мультфильма по игре Super Mario

Компания Nintendo представила первый тизер экранизации популярной серии игр Mario. Ролик опубликован в пятницу, 7 октября, на канале студии Illumination, отвечающей за производство ленты.
По сюжету главный антагонист игр Боузер уничтожает очередное королевство и поглощает звезды, требуя найти ему достойного соперника. Им оказался Марио, который попал в царство грибов.
Главного героя озвучил актер Крис Прэтт, в озвучке также приняли участие Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Кигэн-Майкл Ки и Сет Роген.
Отмечается, что премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года.