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3 часа назад

Вышел первый тизер мультфильма по игре Super Mario

Вечерняя Москва

Компания Nintendo представила первый тизер экранизации популярной серии игр Mario. Ролик опубликован в пятницу, 7 октября, на канале студии Illumination, отвечающей за производство ленты.

Вышел первый тизер мультфильма по игре Super Mario
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По сюжету главный антагонист игр Боузер уничтожает очередное королевство и поглощает звезды, требуя найти ему достойного соперника. Им оказался Марио, который попал в царство грибов.

Главного героя озвучил актер Крис Прэтт, в озвучке также приняли участие Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Кигэн-Майкл Ки и Сет Роген.

Отмечается, что премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года.

Фильмы,Крис Прэтт,Чарли Дэй,Аня Тейлор-джой,Сет Роген,Джек Блэк,
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