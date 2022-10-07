4 ремейка, которые дадут фору оригинальным фильмам

Многие киноманы убеждены, что ремейк не может быть качественнее и интереснее оригинального фильма. Однако это большое заблуждение. Подчас ремейкам удается вдохнуть в устаревшую историю вторую жизнь и привлечь к ней новую аудиторию. Подробнее о ремейках, которые однозначно достойны внимания – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Запах женщины" Кадр из фильма "Запах женщины"

"Запах женщины", 1992

Легендарный фильм повествует историю талантливого студента Чарли, который вызывается присмотреть за незрячим отставным военным Фрэнком Слэйдом. Вот только юноша еще не подозревает, какие планы у его подопечного: он намерен приехать в Нью-Йорк на день благодарения, последний раз "пожить красиво" и покончить с собой.

"Миссия невыполнима", 1996

Отдел ЦРУ в Праге получает серьезное задание: подразделение должно выкрасть попавшие не в те руки сведения об агентах. Однако на пути к цели у героев возникает ряд непреодолимых препятствий. Тогда за дело берется агент Итан Хант – он решает найти истинных виновников, чтобы снять с себя обвинения в предательстве.

"Одиннадцать друзей Оушена", 2001

Едва выйдя из тюрьмы, виртуоз-грабитель Дэнни Оушен решает ввязаться в новую авантюру и ограбить крупное казино в Лас-Вегасе. Как профессионал, Оушен подходит к преступлению со всей основательностью и привлекает к нему людей, каждый из которых выполняет конкретную роль в хитроумном плане.

"Хатико: Самый верный друг", 2008