4 ремейка, которые дадут фору оригинальным фильмам

Многие киноманы убеждены, что ремейк не может быть качественнее и интереснее оригинального фильма. Однако это большое заблуждение. Подчас ремейкам удается вдохнуть в устаревшую историю вторую жизнь и привлечь к ней новую аудиторию. Подробнее о ремейках, которые однозначно достойны внимания – в материале "Рамблера".
Легендарный фильм повествует историю талантливого студента Чарли, который вызывается присмотреть за незрячим отставным военным Фрэнком Слэйдом. Вот только юноша еще не подозревает, какие планы у его подопечного: он намерен приехать в Нью-Йорк на день благодарения, последний раз "пожить красиво" и покончить с собой.
Отдел ЦРУ в Праге получает серьезное задание: подразделение должно выкрасть попавшие не в те руки сведения об агентах. Однако на пути к цели у героев возникает ряд непреодолимых препятствий. Тогда за дело берется агент Итан Хант – он решает найти истинных виновников, чтобы снять с себя обвинения в предательстве.
Едва выйдя из тюрьмы, виртуоз-грабитель Дэнни Оушен решает ввязаться в новую авантюру и ограбить крупное казино в Лас-Вегасе. Как профессионал, Оушен подходит к преступлению со всей основательностью и привлекает к нему людей, каждый из которых выполняет конкретную роль в хитроумном плане.
Как-то раз профессор находит на вокзале потерявшегося щенка. Пса никто не забирает изо дня в день, поэтому герой решает оставить его себе. Хатико платит профессору благодарностью и преданностью: каждое утро он провожает героя до вокзала и каждый вечер встречает его с работы там же. Но в жизнь профессора и его любимца вмешивается трагический случай.