Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
3 часа назад

Премьера четвертой части "Неудержимых" состоится в сентябре 2023 года

Газета.Ru

Стала известна дата релиза боевика «Неудержимые 4». Об этом сообщает Deadline.

Стала известна дата релиза боевика "Неудержимые 4"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фильм выйдет 22 сентября 2023 года. В ролях — Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Кертис «50 Cent» Джексон, Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и Энди Гарсиа.

Режиссер «Неудержимых 4» — Скотт Во.

Также компания Lionsgate анонсировала выходы других своих проектов. Биографическая картина Лауры Террузо «About My Father» с Робертом Де Ниро выйдет 26 мая 2023 года, а комедия продюсера Адель Лим – 23 июня.

Ранее сообщалось, что техник, оператор и каскадер, дублирующий актера Джейсона Стейтема, пострадали во время съемок «Неудержимых 4» в Греции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители