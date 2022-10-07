Стала известна дата релиза боевика «Неудержимые 4». Об этом сообщает Deadline.

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Фильм выйдет 22 сентября 2023 года. В ролях — Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Кертис «50 Cent» Джексон, Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и Энди Гарсиа.

Режиссер «Неудержимых 4» — Скотт Во.

Также компания Lionsgate анонсировала выходы других своих проектов. Биографическая картина Лауры Террузо «About My Father» с Робертом Де Ниро выйдет 26 мая 2023 года, а комедия продюсера Адель Лим – 23 июня.