HBO перенес дату релиза драмы «Кумир» с Лили-Роуз Депп

Анонсированное на ноябрь шоу в 2022 году не выйдет.
HBO анонсировал перенос шестисерийной драмы о мире поп-музыки «Кумир» на 2023 года.
Изначально планировалось, что проект с певцом The Weeknd и актрисой Лили-Роуз Депп в главных ролях покажут уже в ноябре.
Потом стало известно, что режиссер картины Сэм Левинсон забраковал почти полтора десятка сцен, в результате чего их пришлось переснимать.
В итоге история об отношениях молодой артистки и влиятельного продюсера покажут в лучшем случае в конце зимы – начале весны следующего года.