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3 часа назад

HBO перенес дату релиза драмы «Кумир» с Лили-Роуз Депп

Inc-News

Анонсированное на ноябрь шоу в 2022 году не выйдет.

HBO перенес дату релиза драмы «Кумир» с Лили-Роуз Депп
Фото: Inc-NewsInc-News

HBO анонсировал перенос шестисерийной драмы о мире поп-музыки «Кумир» на 2023 года.

Изначально планировалось, что проект с певцом The Weeknd и актрисой Лили-Роуз Депп в главных ролях покажут уже в ноябре.

Потом стало известно, что режиссер картины Сэм Левинсон забраковал почти полтора десятка сцен, в результате чего их пришлось переснимать.

В итоге история об отношениях молодой артистки и влиятельного продюсера покажут в лучшем случае в конце зимы – начале весны следующего года.

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