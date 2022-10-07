HBO перенес дату релиза драмы «Кумир» с Лили-Роуз Депп

Анонсированное на ноябрь шоу в 2022 году не выйдет.

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HBO анонсировал перенос шестисерийной драмы о мире поп-музыки «Кумир» на 2023 года.

Изначально планировалось, что проект с певцом The Weeknd и актрисой Лили-Роуз Депп в главных ролях покажут уже в ноябре.

Потом стало известно, что режиссер картины Сэм Левинсон забраковал почти полтора десятка сцен, в результате чего их пришлось переснимать.