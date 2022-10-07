В России состоялась премьера "Грузчиков"

В России состоялась премьера трагикомедии «Грузчики», посвященной человеческому эгоизму, карме и перерождению, пишет Lenta.ru.
«В нашем отечественном кино не хватает историй с фантастическими сюжетами, с игрой с мирами и временем. Мы набрались смелости и решили сделать именно такую», — заявил режиссер Александр Ершов.
По сюжету два молодых человека по имени Витя и Боря после смерти оказываются перед механизмом, который позволяет им вернуться в мир живых и «отработать» карму. Однако протагонисты попадают обратно в реальный мир каждый раз в другом теле. Им предстоит столкнуться с родственниками и друзьями и сделать то, что не удалось во время своей жизни. Мини-сериал состоит из четырех эпизодов.
«Для меня основная тема сериала — это человеческий эгоизм. Мы готовы на все, чтобы нам было хорошо. Мы ставим себе цели, задачи, идем к ним и порой не замечаем, что в этот момент происходит вокруг нас», — отметил исполнитель главной роли Филипп Ершов.
Ранее появился трейлер второго сезона сериала «Белый лотос».