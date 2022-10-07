Кинопремию "Ника" в 2022 году отменили

Церемония вручения премии "Ника" в 2022 году отменена, ее перенесут на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука премии Юрия Гусмана.

Гусман добавил, что конкурс уже прошел, но торжественную часть решили перенести на следующий год. Также он отметил, что деятельность премии не прекращается.