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2 часа назад

Гусман: кинопремия "Ника" перенесена на 2023 год

Мария Каткова

Церемония вручения премии "Ника" в 2022 году отменена, ее перенесут на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука премии Юрия Гусмана.

Кинопремию "Ника" в 2022 году отменили
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Гусман добавил, что конкурс уже прошел, но торжественную часть решили перенести на следующий год. Также он отметил, что деятельность премии не прекращается.

Российские фильмы, от которых без ума зарубежные звезды

Ежегодно премию "Ника" вручают кинематографистам за особые заслуги в индустрии. Она была учреждена в 1988 году Союзом кинематографистов СССР. Сейчас ей занимается одноименная Российская академия кинематографических искусств.

Ранее сообщалось, что объявлены лауреаты премии "Эмми – 2022".

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