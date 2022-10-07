В сети раскритиковали трейлер по Super Mario Bros

Пользователи Twitter раскритиковали озвучку Марио от актера Криса Пратта в трейлере «Супербратья Марио» по игре Super Mario Bros от студии Illumination. Многим не понравилось, что Пратт говорит не с привычным для персонажа итальянским акцентом, а своим голосом.

«Приятно знать, что Криса Пратта позвали озвучить Марио в роли Криса Пратта»; «Забавно, что Крис Пратт говорил об упорной работе над голосом Марио, а в итоге озвучил его обычным»; «Кто бы мог подумать, что секретный голос Криса Пратта окажется его разговорным,» — поиронизировали пользователи.

В культовых играх персонажа озвучивал Чарльз Мартине. Он вспоминал, что на прослушивании его призвали говорить как «итальянский водопроводчик из Бруклина». При этом Крис Пратт заявлял The Variety, что тщательно прорабатывал персонажа вместе с режиссерами. Он добавил, что голос в новом фильме не будет «похож ни на что, что поклонники слышали ранее».