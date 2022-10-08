5 зрелищных фильмов-катастроф

С природой порой шутки плохи. Это доказывает множество природных катаклизмов, в последние десятилетия охвативших Землю. Киноиндустрия, конечно, не может обойти стороной эти события и снимает зрелищные фильмы о борье со стихией. Несколько таких картин — в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Идеальный шторм" Кадр из фильма "Идеальный шторм"

"Идеальный шторм", 2000

Видео дня

Фильм, основанный на реальных событиях, переносит зрителей в 1991 год, когда пропало рыболовное судно «Андреа Гейл», попавшее в шторм. Члены экипажа вступили в борьбу со стихией, но излишняя самоуверенность и граничащая с безумием смелость моряков, увы, не сыграли им на руку. Во время съемок использовалась точная копия судна «Андреа Гейл», кроме того, несколько дней члены съемочной группы и актеры работали в весьма опасных условиях: кадры начала шторма снимали на кромке урагана Флойд. Неудивительно, что «Идеальный шторм» получился очень и очень зрелищным.

"Невозможное", 2012

Начинающаяся с весьма безобидных кадров, повествующих о вполне обычном семействе, отправившемся в отпуск, сменяется ужасающей картиной природной катастрофы. Речь идет о произошедшем в 2004 году в Индийском океане подводном землетрясении. Из-за него на побережье Индонезии, Шри-Ланки и Таиланда, обрушились гигантские волны, сметающие все на своем пути и унесшие в результате более 200 тысяч жизней. Герои фильма, отправившиеся на отдых в Таиланд, становятся участниками этих событий.

"2012", 2009

Сюжет фильма строится на таинственных предсказаниях майя. Согласно календарю этого народа, в 2012 году на Земле из-за определенным образом выстроившихся в небе планет Солнечной системы произойдут глобальные природные катаклизмы, которые никто и ничто не в силах будут предотвратить.

Плиты Земли в результате разогревшегося ядра сдвигаются. Вместо привычной почвы под ногами теперь бескрайний океан или пропасть.

Сейчас, возможно, эта картина и не произведет невероятного впечатления, но не стоит забывать, что вышла она в 2009 году, за три года до возможных событий, описываемых в календаре майя.

"Послезавтра", 2012

Земля страдает от последствий экологической катастрофы: одну часть планеты накрыла разбушевавшаяся водная стихия, другой, напротив, некуда деться от ужасной засухи. Люди борются за выживание. Один ученый, цель которого – остановить глобальное потепление, должен спасти своего сына, который оказался в самом центре нового ледникового периода.

"Титаник"