В каких известных фильмах снимались звезды «Дома дракона»

Сериал «Дом Дракона» стал одним из самых обсуждаемых проектов года (конкуренцию ему разве что составят «Кольца власти»). По горячим следам «Рамблер» собрал топ фильмов, в которых снимались главные звезды проекта до приквела «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма "Ботинки мертвеца" Кадр из фильма "Ботинки мертвеца"

«Ботинки мертвеца»

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Молодой человек по имени Ричард 8 лет служил в армии. В это время его умственно отсталый брат Антоний попадает под влияние торговцев наркотиками. Ричард возвращается домой, чтобы воссоединиться с братом и разобраться с обидчиками. Главную роль в картине сыграл Пэдди Консидайн (он же экранный король Визерис).

Кадр из фильма "Ботинки мертвеца"

«Ультиматум Борна»

Оскароносный триквел с ошеломительным темпом рассказывает о Джейсоне Борне, который потерял память и человека, которого любил. Теперь за ним охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Но им не удается его сдержать, ведь у него только одна цель: вернуться к началу и узнать, кем он был. В фильме также засветился экранный Визерис Таргариен.

«Роман служанки»

Драма о британских нравах 1920-х и любви к литературе, которая рассказывает о молодой служанке Джейн, встречающей англичанина из семьи аристократов. Чувсва между двумя людями из разных социальных слоев вспыхивают как спички. Правда, историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день… Одну из ролей исполнила Эмма Д’Арси, известная фанатам «Дома Дракона» как повзрослевшая принцесса Рейнира.

Кадр из фильма "Роман служанки"

«Уиджи: Доска дьявола»

Мистический хоррор с бодрыми сюжетными твистами рассказывает о компании подростков, вынужденной столкнуться с их самыми страшными кошмарами, после того, как пробуждает темные силы с помощью спиритической доски. Одна из главных ролей в картине досталась Оливии Кук, сыгравшей в «Доме дракона» взрослую Алисенту Хайтауэр.

«Чудо-женщина»