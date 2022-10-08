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1 час назад

В каких известных фильмах снимались звезды «Дома дракона»

Мира Маркина

Сериал «Дом Дракона» стал одним из самых обсуждаемых проектов года (конкуренцию ему разве что составят «Кольца власти»). По горячим следам «Рамблер» собрал топ фильмов, в которых снимались главные звезды проекта до приквела «Игры престолов».

В каких известных фильмах снимались звезды «Дома дракона»
Фото: Кадр из фильма "Ботинки мертвеца"Кадр из фильма "Ботинки мертвеца"

«Ботинки мертвеца»

Видео дня

Молодой человек по имени Ричард 8 лет служил в армии. В это время его умственно отсталый брат Антоний попадает под влияние торговцев наркотиками. Ричард возвращается домой, чтобы воссоединиться с братом и разобраться с обидчиками. Главную роль в картине сыграл Пэдди Консидайн (он же экранный король Визерис).

Кадр из фильма "Ботинки мертвеца"

«Ультиматум Борна»

Оскароносный триквел с ошеломительным темпом рассказывает о Джейсоне Борне, который потерял память и человека, которого любил. Теперь за ним охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Но им не удается его сдержать, ведь у него только одна цель: вернуться к началу и узнать, кем он был. В фильме также засветился экранный Визерис Таргариен.

Кадр из фильма "Ультиматум Борна"

«Роман служанки»

Драма о британских нравах 1920-х и любви к литературе, которая рассказывает о молодой служанке Джейн, встречающей англичанина из семьи аристократов. Чувсва между двумя людями из разных социальных слоев вспыхивают как спички. Правда, историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день… Одну из ролей исполнила Эмма Д’Арси, известная фанатам «Дома Дракона» как повзрослевшая принцесса Рейнира.

Кадр из фильма "Роман служанки"

«Уиджи: Доска дьявола»

Мистический хоррор с бодрыми сюжетными твистами рассказывает о компании подростков, вынужденной столкнуться с их самыми страшными кошмарами, после того, как пробуждает темные силы с помощью спиритической доски. Одна из главных ролей в картине досталась Оливии Кук, сыгравшей в «Доме дракона» взрослую Алисенту Хайтауэр.

Кадр из фильма "Уиджи: Доска дьявола"

«Чудо-женщина»

Она была принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. Но когда на берегах огражденного от внешнего мира ее родного острова терпит крушение американский пилот, Диана покидает дом, чтобы противостоять злу. Сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, девушка обнаружит всю полноту своей власти и свое истинное предназначение. Эмили Кэри (она же юная Алисента Хайтауэр) сыграла главную героиню в детстве.

Кадр из фильма "Чудо-женщина"
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