Состоялся релиз «Восставшего из Ада» с новым Пинхедом

Сегодня, 7 октября, состоялся цифровой релиз нового фильма во франшизе «Восставшего из Ада», где монстра Пинхеда сыграла Джейми Клейтон («Восьмое чувство»).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В прошлых картинах франшизы роль демонического создания исполнял Дуглас Брэдли. При этом сюжет свежего фильма тоже основан на произведениях Клайва Баркера, но в центре истории оказалась новая героиня.

Девушка находит странный артефакт, который призывает существ Сенобитов из другого измерения, известных своей любовью к пыткам и причинению боли. За постановку ленты отвечает Дэвид Брукнер, который в прошлом поставил хоррор «Ритуал».

Лента уже получила 58 баллов на Metacritic от критиков по следам 17 рецензий, ситуация на Rotten Tomatoes несколько лучше — 73% при 67 отзывах. На IMDb у фильма 6,7 балла, а на «Кинопоиске» оценок ещё нет.