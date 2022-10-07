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1 час назад

Состоялся релиз «Восставшего из Ада» с новым Пинхедом

Игромания.ру

Сегодня, 7 октября, состоялся цифровой релиз нового фильма во франшизе «Восставшего из Ада», где монстра Пинхеда сыграла Джейми Клейтон («Восьмое чувство»).

Состоялся релиз «Восставшего из Ада» с новым Пинхедом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В прошлых картинах франшизы роль демонического создания исполнял Дуглас Брэдли. При этом сюжет свежего фильма тоже основан на произведениях Клайва Баркера, но в центре истории оказалась новая героиня.

Девушка находит странный артефакт, который призывает существ Сенобитов из другого измерения, известных своей любовью к пыткам и причинению боли. За постановку ленты отвечает Дэвид Брукнер, который в прошлом поставил хоррор «Ритуал».

Лента уже получила 58 баллов на Metacritic от критиков по следам 17 рецензий, ситуация на Rotten Tomatoes несколько лучше — 73% при 67 отзывах. На IMDb у фильма 6,7 балла, а на «Кинопоиске» оценок ещё нет.

Критики отмечают, что новая картина получилась значительно лучше последних частей в серии, к тому же авторы не стесняли себя в «кровавых» элементах, однако некоторым фильм показался затянутым. Кроме того, достичь вершин оригинала ему тоже якобы не удалось.

Фильмы,Дэвид Брукнер,Клайв Баркер,
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