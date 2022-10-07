Состоялся релиз «Восставшего из Ада» с новым Пинхедом

Сегодня, 7 октября, состоялся цифровой релиз нового фильма во франшизе «Восставшего из Ада», где монстра Пинхеда сыграла Джейми Клейтон («Восьмое чувство»).
В прошлых картинах франшизы роль демонического создания исполнял Дуглас Брэдли. При этом сюжет свежего фильма тоже основан на произведениях Клайва Баркера, но в центре истории оказалась новая героиня.
Девушка находит странный артефакт, который призывает существ Сенобитов из другого измерения, известных своей любовью к пыткам и причинению боли. За постановку ленты отвечает Дэвид Брукнер, который в прошлом поставил хоррор «Ритуал».
Лента уже получила 58 баллов на Metacritic от критиков по следам 17 рецензий, ситуация на Rotten Tomatoes несколько лучше — 73% при 67 отзывах. На IMDb у фильма 6,7 балла, а на «Кинопоиске» оценок ещё нет.
Критики отмечают, что новая картина получилась значительно лучше последних частей в серии, к тому же авторы не стесняли себя в «кровавых» элементах, однако некоторым фильм показался затянутым. Кроме того, достичь вершин оригинала ему тоже якобы не удалось.