Что смотреть в кино в эти выходные

Премьеры недели в подборке «Рамблера».
В центре сюжета — судьба русского княза Михаила, рожденного в таежных языческих землях, от которого зависит будущее суровых земель Пармы. Ведь он влюбился в ведьму-ламию, отношения с которой запрещают все законы людей. Михаилу предстоит объединить народы, жениться по любви, не взирая ни на что, и изменить судьбу родной Пармы.
Действие картины происходит в Париже, охватывая промежуток времени с 1981 по 1988 годы. Главная героиня Элизабет с семей переезжает в новый дом, разводится с мужем и остается одна заботиться о детях. Она устраивается работать в ночное радио-шоу, где знакомится с одинокой девушкой Талулой. С этого момента жизнь Элизабет кардинально меняется.
Марио служит в бюро находок и прекрасно знает, что у любой вещи есть свои секреты. И он их научился раскрывать. Однажды к нему попадает чемодан, внутри которого Марио находит мертвого ребенка. Начиная разгадывать секрет ужасной находки, Марио выходит на организацию, торгующую людьми.