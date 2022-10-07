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1 час назад

Что смотреть в кино в эти выходные

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино в эти выходные
Фото: Кадр из фильма "Сердце Пармы"Кадр из фильма "Сердце Пармы"

"Сердце Пармы"

В центре сюжета — судьба русского княза Михаила, рожденного в таежных языческих землях, от которого зависит будущее суровых земель Пармы. Ведь он влюбился в ведьму-ламию, отношения с которой запрещают все законы людей. Михаилу предстоит объединить народы, жениться по любви, не взирая ни на что, и изменить судьбу родной Пармы.

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"Пассажиры ночи"

Действие картины происходит в Париже, охватывая промежуток времени с 1981 по 1988 годы. Главная героиня Элизабет с семей переезжает в новый дом, разводится с мужем и остается одна заботиться о детях. Она устраивается работать в ночное радио-шоу, где знакомится с одинокой девушкой Талулой. С этого момента жизнь Элизабет кардинально меняется.

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"Хранитель тайн"

Марио служит в бюро находок и прекрасно знает, что у любой вещи есть свои секреты. И он их научился раскрывать. Однажды к нему попадает чемодан, внутри которого Марио находит мертвого ребенка. Начиная разгадывать секрет ужасной находки, Марио выходит на организацию, торгующую людьми.

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