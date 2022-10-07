Фильм «Большая перемена» сломал судьбы главных героев

Советская картина «Большая перемена» вошла в золотую коллекцию российского кинематографа. Несмотря на популярность среди российских зрителей, судьба актеров, которые исполнили ведущие роли, оказалась незавидной.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Актер Михаил Кононов после участия в фильме проснулся знаменитым. В тот момент артиста приглашали в театральные постановки и новые кинокартины. Рано или поздно нужно было сделать выбор. Актер выбрал съемочную площадку. И промахнулся.

Роль в «Большой перемене» навсегда закрепила за Кононовым образ учителя. Приглашения сошли на нет, а сам артист умер бедности и всеми забытый, пишет портал «Киноафиша».

Актриса Наталья Гвоздикова столкнулась с домогательствами во время съемок фильма. Отказ одному из сценаристов чуть не стоил девушке роли. Спасло актрису только то, что ее было некому заменить.