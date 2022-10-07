Драма о беременной эскортнице "Кэт" выйдет онлайн

Драма Бориса Акопова о беременной эскортнице «Кэт», решившей оставить ребенка, выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы.
По сюжету, Катя (Анастасия Кувшинова) работает в эскорте под псевдонимом Кэт, принимая состоятельных и часто опасных клиентов.
Узнав о незапланированной беременности, она решается оставить ребенка, однако остаются и ее долги перед начальником Аликом. «Ради безопасности дочери девушке придется сделать выбор и отказаться от прибыльного бизнеса, которым она занималась. Однако бывший начальник и прошлые клиенты отстанут не сразу, а те, кто «помешан» на Кэт будут создавать реальные проблемы», — рассказывают авторы фильма.
Также в картине снялись Даниэле Галеа, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Николай Шрайбер и другие.
Дебютная полнометражная картина автора «Кэт» Акопова «Бык» с Юрой Борисовым в главной роли в 2019 году стала призером «Кинотавра».
Ранее стриминг HBO Max опубликовал на YouTube-канале тизер взрослого спин-оффа «Скуби-Ду» с возрастным рейтингом R (17+). В нем персонаж франшизы Велма Динкли пишет гневное письмо в HBO. Стриминг якобы планирует снять комедийную историю происхождения Джуди Джетсон в перезагрузке оригинального шоу «Джексоны».