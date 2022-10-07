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3 часа назад

Драма о беременной эскортнице "Кэт" выйдет онлайн

Газета.Ru

Драма Бориса Акопова о беременной эскортнице «Кэт», решившей оставить ребенка, выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы.

Драма о беременной эскортнице "Кэт" выйдет онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, Катя (Анастасия Кувшинова) работает в эскорте под псевдонимом Кэт, принимая состоятельных и часто опасных клиентов.

Узнав о незапланированной беременности, она решается оставить ребенка, однако остаются и ее долги перед начальником Аликом. «Ради безопасности дочери девушке придется сделать выбор и отказаться от прибыльного бизнеса, которым она занималась. Однако бывший начальник и прошлые клиенты отстанут не сразу, а те, кто «помешан» на Кэт будут создавать реальные проблемы», — рассказывают авторы фильма.

Также в картине снялись Даниэле Галеа, Дмитрий Карташов, Егор Трухин, Виктория Соловьева, Амбарцум Кабанян, Николай Шрайбер и другие.

Дебютная полнометражная картина автора «Кэт» Акопова «Бык» с Юрой Борисовым в главной роли в 2019 году стала призером «Кинотавра».

Ранее стриминг HBO Max опубликовал на YouTube-канале тизер взрослого спин-оффа «Скуби-Ду» с возрастным рейтингом R (17+). В нем персонаж франшизы Велма Динкли пишет гневное письмо в HBO. Стриминг якобы планирует снять комедийную историю происхождения Джуди Джетсон в перезагрузке оригинального шоу «Джексоны».

Фильмы,Скуби-Ду,Егор Трухин,Николай Шрайбер,Амбарцум Кабанян,Дмитрий Карташов,Виктория Соловьева,
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