Драма о беременной эскортнице "Кэт" выйдет онлайн

Драма Бориса Акопова о беременной эскортнице «Кэт», решившей оставить ребенка, выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба стриминговой платформы.

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По сюжету, Катя (Анастасия Кувшинова) работает в эскорте под псевдонимом Кэт, принимая состоятельных и часто опасных клиентов.

Узнав о незапланированной беременности, она решается оставить ребенка, однако остаются и ее долги перед начальником Аликом. «Ради безопасности дочери девушке придется сделать выбор и отказаться от прибыльного бизнеса, которым она занималась. Однако бывший начальник и прошлые клиенты отстанут не сразу, а те, кто «помешан» на Кэт будут создавать реальные проблемы», — рассказывают авторы фильма.

Дебютная полнометражная картина автора «Кэт» Акопова «Бык» с Юрой Борисовым в главной роли в 2019 году стала призером «Кинотавра».