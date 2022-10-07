Фильм "Белая" о скандале с детской проституцией выдвинули на "Оскар"

Драму «Белая» Фернандо Гуццони выдвинули на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Чили. Об этом сообщает Deadline.

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Картина повествует о реальном скандале с детской проституцией, который потряс страну в начале 2000-х годов. Этот процесс получил название «Дело Спиньяка». Главную роль в ленте исполнила дебютантка Лаура Лопес, сыграв 18-летнюю воспитанницу приемной семьи. Девушка станет ключевым свидетелем в процессе против влиятельных политиков, замешанных в секс-скандале с участием детей.

В каст также вошли Алехандро Гойк («Служанка»), Ампаро Ногера («Стая»), Марсело Алонсо («Танец реальности») и Даниэла Рамирес («Изабель»).

Режиссер фильма заявил, что для него большая честь представлять своим фильмом страну на «Оскаре». «Он ставит актуальную проблему безнаказанности и структурной несправедливости в нашей стране», — сказал Гуццони.