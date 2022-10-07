Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Фильм "Белая" о скандале с детской проституцией выдвинули на "Оскар"

Газета.Ru

Драму «Белая» Фернандо Гуццони выдвинули на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Чили. Об этом сообщает Deadline.

Фильм "Белая" о скандале с детской проституцией выдвинули на "Оскар"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина повествует о реальном скандале с детской проституцией, который потряс страну в начале 2000-х годов. Этот процесс получил название «Дело Спиньяка». Главную роль в ленте исполнила дебютантка Лаура Лопес, сыграв 18-летнюю воспитанницу приемной семьи. Девушка станет ключевым свидетелем в процессе против влиятельных политиков, замешанных в секс-скандале с участием детей.

В каст также вошли Алехандро Гойк («Служанка»), Ампаро Ногера («Стая»), Марсело Алонсо («Танец реальности») и Даниэла Рамирес («Изабель»).

Режиссер фильма заявил, что для него большая честь представлять своим фильмом страну на «Оскаре». «Он ставит актуальную проблему безнаказанности и структурной несправедливости в нашей стране», — сказал Гуццони.

Прием заявок в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» завершился 3 октября. Всего в конкурсе поучаствуют около 85 картин. Россия отказалась от участия в «Оскаре» в этом году, после чего из Российского оскаровского комитета вышли многие кинематографисты.

Фильмы,Танец реальности,Оскар,Служанка,Марсело Алонсо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители