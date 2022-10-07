5 мистических сериалов, которые смотрятся на одном дыхании

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал топ мистических проектов, от которых невозможно оторваться.
Мистический триллер о городе Бюрг, в котором живут магические существа. Дела у них, кстати, идут не так хорошо, поэтому вампиры торгуют запрещенными веществами, а феи занимаются проституцией. А еще в городе объявляется серийный маньяк, который убивает мифических существ, поэтому местный детектив приступает к поимке преступника. В проекте снялись Кара Делевинь и Орландо Блум.
Сериал о мутанте, который за деньги убивает чудовищ — оборотней, вампиров и даже заколдованных принцесс. Его жизнь оказывается тесно связана с колдуньей Йеннифер и малолетней наследницей королевства Цинтра по имени Цири. Главную роль в проекте исполнил Генри Кавилл.
Овдовевшая женщина с тремя детьми переезжает в фамильное имение Дом Ключей в городке Мэтисон. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом трагические происшествия. Но особняк скрывает в своих стенах некие ключи и чудовище, которое за ними охотится.
Заскучавший повелитель ада отправился в Лос-Анджелес, где открыл ночной клуб Lux. Алкоголь, наркотики, шумные вечеринки – Люцифер наслаждается отпуском, которого у него никогда не было, а заодно помогает местному детективу расследовать загадочные убийства.
По легенде возле Бристольской бухты когда-то жили русалки. Однажды здесь появляется таинственная зеленоглазая девушка. Кому-то встреча с ней принесёт смерть, а для кого-то она приоткроет старые тайны безобидного, на первый взгляд, провинциального города.