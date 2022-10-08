Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках

На съемках фильма Зака Снайдера «Мятежная луна» британский актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины.
Как рассказал артист в интервью The Hollywood Reporter, у него повреждены два спинных позвонка.
«На заживление уйдет два года, и у меня 40-процентный разрыв связки с правой стороны, которая удерживает мой позвоночник на месте. Но шоу должно продолжаться», – отметил Ханнэм.
Сейчас актер занимается продвижением киноленты «Шантарам», съемки которой проходили в Индии. По его словам, эта работа тоже сказалась на его здоровье. Ханнэм перенес бактериальную кишечную инфекцию, вирусную кишечную инфекцию и острую респираторную инфекцию.
«У меня был конъюнктивит на обоих глазах, ушная инфекция и лихорадка денге от укуса комара», – поделился артист.