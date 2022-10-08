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9 часов назад

Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках

Мир24

На съемках фильма Зака Снайдера «Мятежная луна» британский актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины.

Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках
Фото: Кадр из фильма "Цена страсти"Кадр из фильма "Цена страсти"

Как рассказал артист в интервью The Hollywood Reporter, у него повреждены два спинных позвонка.

«На заживление уйдет два года, и у меня 40-процентный разрыв связки с правой стороны, которая удерживает мой позвоночник на месте. Но шоу должно продолжаться», – отметил Ханнэм.

Сейчас актер занимается продвижением киноленты «Шантарам», съемки которой проходили в Индии. По его словам, эта работа тоже сказалась на его здоровье. Ханнэм перенес бактериальную кишечную инфекцию, вирусную кишечную инфекцию и острую респираторную инфекцию.

«У меня был конъюнктивит на обоих глазах, ушная инфекция и лихорадка денге от укуса комара», – поделился артист.

Фильмы,Чарли Ханнэм,
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