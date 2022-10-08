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5 часов назад

Палочку Гарри Поттера и кольцо Доктора Стрэнджа пустят с молотка

Мир новостей

По информации издания Variety, для участия в торгах заявлены более 1,5 тысячи лотов стоимостью более 12,6 млн долларов. Так, покупателям предложат побороться за костюм Супермена, перчатки Дарта Вейдера, шлем Джеймса Бонда из фильма 1967 года, хоккейную маску маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза из фильма «Пятница, 13-е», одежду мастера Йоды из «Звездных войн», волшебную палочку Гарри Поттера, кольцо Доктора Стрэнджа и другие ставшие почти культовыми предметы.

Палочку Гарри Поттера и кольцо Доктора Стрэнджа пустят с молотка
Фото: Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Аукцион пройдет в течение трех дней - с 3 по 6 ноября, в нем можно принять участие онлайн или по телефону. Часть вырученных средств перечислят на благотворительные нужды.

Фильмы,Пятница 13-е,Джеймс Бонд,Гарри Поттер,
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