Палочку Гарри Поттера и кольцо Доктора Стрэнджа пустят с молотка

По информации издания Variety, для участия в торгах заявлены более 1,5 тысячи лотов стоимостью более 12,6 млн долларов. Так, покупателям предложат побороться за костюм Супермена, перчатки Дарта Вейдера, шлем Джеймса Бонда из фильма 1967 года, хоккейную маску маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза из фильма «Пятница, 13-е», одежду мастера Йоды из «Звездных войн», волшебную палочку Гарри Поттера, кольцо Доктора Стрэнджа и другие ставшие почти культовыми предметы.