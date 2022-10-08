Подборка фильмов и книг для тех, кто ждет зомби-апокалипсис

В октябре зомбиманы отмечают Всемирный день зомби. В нашем материале вы найдёте подборку книг и фильмов, чтобы приятно провести этот день. 8 октября во всём мире отмечают Всемирный день зомби - международное событие, которое переросло в настоящий праздник для любителей этих персонажей. Всё началось с благотворительного зомбимоба в торговом центре Питсбурга в 2006 году. Теперь в этот день поклонники зомби выходят на улицы в пугающем прохожих гриме, чтобы собрать средства на благие цели. "Омск Здесь" предлагает фанатам полуразложившихся ходоков отметить праздник по-своему. Мы собрали самые интересные книги и фильмы, в которых можно встретить зомби.

Фото: Кадр из фильма "Я - легенда" Кадр из фильма "Я - легенда"

Топ-5 книг про зомби

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Мак Шторм - "Земля зомби. Начало" (18+). Автор описывает события последних лет, которые заставляют задуматься над тем, к чему катится человечество. В книге показана жизнь людей на фоне зомби-апокаплисиса: одни стараются найти друзей и выжить в этой непростой ситуации, а другие, зная, что общество потеряло все моральные рамки, творят беспредел на улицах наполовину вымершего города.

Андрей Круз "Эпоха мёртвых. Начало" (18+). События романа о зомби разворачиваются на нашей планете. Учёные не смогли удержать смертоносный вирус, после которого все умершие люди и животные превращаются в ходячих зомби. Повествование идёт от лица сразу нескольких персонажей. Автор старается дать адекватное объяснение распространению и существованию вируса, поднимая вопросы морали.

Тимур Ильясов "Знамение. Начало" (18+). Ещё одна альтернативная версия вымирания человечества. Снова из лаборатории сбегает загадочный вирус, из-за которого Земля наполняется монстрами. Главный герой оказывается в центре эпидемии - он остаётся без жилья и семьи. Потом по сюжету книги мужчина просыпается и понимает, что во сне видел грядущие события. Теперь его задача убедить семью в неизбежном крахе человечества и сделать бункер в собственной квартире на двенадцатом этаже.

Джейми Макгвайр "Красный холм" (18+). В книге рассказывается о невероятных переплетениях судеб абсолютно незнакомых людей. До чудовищной эпидемии эти люди думали о будущем, планировали путешествовать и занимались собственным хозяйством, однако трагедия произошла со скоростью света. Три семьи находят спасение на заброшенном ранчо, где на фоне катастрофы у героев возникают различные чувства друг к другу: от ненависти до любви.

Макс Брукс "Руководство по выживанию среди зомби" (18+). Книга, написанная автором в 2003 году, является руководством по выживанию в случае наступления эпидемии зомби-вируса. Особенность издания в том, что автор описывает зомби как реально существующий природный феномен, с которым люди сталкиваются с древних времён. В книге даётся вся известная информация о живых мертвецах, а также рассматриваются разные варианты развития зомби-апокалипсиса.

Топ-5 фильмов про зомби

"Армия тьмы" (16+), 1992 год, рейтинг IMDb 7,4. Главный герой перемещается в прошлое, он оказывается в 13 веке вместе со своим автомобилем и оружием. Его помещают в местную тюрьму, где ему удаётся убедить судью в том, что он вовсе не шпион. Перед молодым человеком стоит задача - вернуться в своё время, но для этого ему необходимо воспользоваться магической книгой. По своей неосторожности он освобождает Армию тьмы, с которой ему предстоит сразиться.

"Обитель зла" (18+), 2002 год, рейтинг IMDb 6,6. Кинолента описывает события после аварии в подземной лаборатории, где из-под контроля выходит опаснейший вирус, превращая всех живых существ в прожорливых зомби. Военные посылают в "Улей" секретный отряд, к которому присоединяется главная героиня Элис. У них есть только три часа, чтобы уничтожить вирус.

"Я - легенда" (16+), 2008 год, рейтинг IMDb 7,2. Фильм повествует о том, как неизвестный вирус унёс жизни половины населения нашей планеты, а остальную часть превратил в полуживых существ. Единственный уцелевший человек с иммунитетом к заболеванию по ночам держит осаду собственного дома, а днём пытается найти противоядие и докопаться до сути происходящего.

"Добро пожаловать в Zомбилэнд" (16+), 2009 год, рейтинг IMDb 7,6. Американская зомби-комедия рассказывает о том, как небольшая группа выживших после нашествия зомби скитается по стране, сражаясь с живыми мертвецами. Однажды они решают остановиться в парке развлечений, надеясь на то, что там они будут в безопасности.