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1 минуту назад

Появился первый кадр Адама Драйвера в роли Энцо Феррари

Газета.Ru

Адам Драйвер предстал в образе Энцо Феррари на первом кадре из байопика Майкла Манна о легендарном конструкторе и автогонщике.

Появился первый кадр Адама Драйвера в роли Энцо Феррари
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет "Феррари" будет разворачиваться летом 1957 года, когда бывший автогонщик Феррари переживает личный кризис. Его сын Альфредо скончался от мышечной дистрофии, а построенной вместе с женой Лаурой компании угрожает банкротство. От отчаяния он решается принять участие в знаменитой гонке Mille Miglia.

Роль Лауры Феррари сыграет Пенелопа Круз. Также в фильмы снимутся Шейлин Вудли, Патрик Демпси, Джек О'Коннелл, и Сара Гадон. Режиссер Майкл Манн выступил и в качестве продюсера ленты, а сценарий написал вместе с Троем Кеннеди Мартином ("Ограбление по-итальянски").

В основу сценария легла биография Энцо Феррари, написанная журналистом Броком Йэтсом.

Фильмы,Ограбление по-итальянски,Сара Гадон,Джек О'коннелл,Майкл Манн,Патрик Демпси,Адам Драйвер,Шейлин Вудли,Пенелопа Круз,Ferrari,
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