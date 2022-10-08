Появился первый кадр Адама Драйвера в роли Энцо Феррари

Адам Драйвер предстал в образе Энцо Феррари на первом кадре из байопика Майкла Манна о легендарном конструкторе и автогонщике.

Сюжет "Феррари" будет разворачиваться летом 1957 года, когда бывший автогонщик Феррари переживает личный кризис. Его сын Альфредо скончался от мышечной дистрофии, а построенной вместе с женой Лаурой компании угрожает банкротство. От отчаяния он решается принять участие в знаменитой гонке Mille Miglia.