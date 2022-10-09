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26 минут назад

Как достать Лапенко: вышел трейлер фильма «По-мужски»

Кино-Панк

10 ноября в российский прокат выходит триллер с Антоном Лапенко в главной роли — «По-мужски». Фильм расскажет о мужчине, которому досаждает сосед.

Как достать Лапенко: вышел трейлер фильма «По-мужски»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

В основе сюжета — история тридцатипятилетнего Глеба. Он образец успешного мужчины: красавица жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того как он не находит в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим его жену, идеальная жизнь Глеба круто меняется.

Партнёрами Лапенко по площадке стали Екатерина Щербакова, Владимир Гориславец, Сергей Васин. Режиссёром выступил Максим Кулагин.

Фильмы,Владимир Гориславец,Антон Лапенко,Максим Кулагин,Екатерина Щербакова,Сергей Васин,
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