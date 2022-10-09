Как достать Лапенко: вышел трейлер фильма «По-мужски»

10 ноября в российский прокат выходит триллер с Антоном Лапенко в главной роли — «По-мужски». Фильм расскажет о мужчине, которому досаждает сосед.

В основе сюжета — история тридцатипятилетнего Глеба. Он образец успешного мужчины: красавица жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того как он не находит в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим его жену, идеальная жизнь Глеба круто меняется.