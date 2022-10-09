Премьеру спецвыпуска «Харли Квинна» приурочат к знаменательному дню

HBO Max озвучил эту дату не без умысла. Специальный выпуск популярной анимации для взрослых «Харли Квинн» выйдет 14 февраля 2023 года.
Канал HBO Max не зря назначил релиз на День Святого Валентина, поскольку зрителям предстоит увидеть, как главные персонажи Харли и Айви вместе с остальной компанией шумно и весело отмечают день всех влюбленных.
Создатели фильма обещают поклонникам «отрывной сюжет», после которого их встреча Дня святого Валентина покажется многим детским утренником.
Популярных героев из комиксов DC будут озвучивать такие личности, как Кейли Куоко, Лэйк Белл, Натали Моралес, Крис Диамантополос, Джеймс Адомиан, Джим Рэш, Ванесса Маршалл, Джанет Вэрни, Рэйчел Дрэч, Лейла Бирч, Тайлер Джеймс Уильямс и многие другие.