Премьеру спецвыпуска «Харли Квинна» приурочат к знаменательному дню

HBO Max озвучил эту дату не без умысла. Специальный выпуск популярной анимации для взрослых «Харли Квинн» выйдет 14 февраля 2023 года.

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Канал HBO Max не зря назначил релиз на День Святого Валентина, поскольку зрителям предстоит увидеть, как главные персонажи Харли и Айви вместе с остальной компанией шумно и весело отмечают день всех влюбленных.

Создатели фильма обещают поклонникам «отрывной сюжет», после которого их встреча Дня святого Валентина покажется многим детским утренником.