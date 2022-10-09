Съемки фильма «Вокзал для двоих» чуть не сорвал поцелуй

История любви официантки Веры и пианиста Платона в фильме «Вокзал для двоих» полюбилась миллионам зрителей. Но съёмки любовных сцен давались актёрам непросто. Воспоминаниями поделился Олег Басилашвили, который сыграл в картине главного героя.

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих» Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Съёмки всей картины чуть не сорвал эпизод, в котором Платон целует Веру в купе. Олег Басилашвили покинул съёмочную площадку, потому что с ним не соглашались.

Артист подумал, что его убрали, но через два дня ему позвонили. Басилашвили дали текст, который написала Людмила Гурченко. С того времени у артистов началась тёплая дружба.