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1 час назад

Съёмки фильма «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили чуть не сорвал эпизод с поцелуем

runews24.ru

История любви официантки Веры и пианиста Платона в фильме «Вокзал для двоих» полюбилась миллионам зрителей. Но съёмки любовных сцен давались актёрам непросто. Воспоминаниями поделился Олег Басилашвили, который сыграл в картине главного героя.

Съемки фильма «Вокзал для двоих» чуть не сорвал поцелуй
Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих»Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Съёмки всей картины чуть не сорвал эпизод, в котором Платон целует Веру в купе. Олег Басилашвили покинул съёмочную площадку, потому что с ним не соглашались.

Артист подумал, что его убрали, но через два дня ему позвонили. Басилашвили дали текст, который написала Людмила Гурченко. С того времени у артистов началась тёплая дружба.

Гурченко смогла изменить сцену с поцелуем так, чтобы она устроила Олега Басилашвили. Поцелуй показали в другом эпизоде.

Фильмы,Олег Басилашвили,Людмила Гурченко,
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