«Чудо-женщина 3» может получить продолжение

Режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс заявила, что помимо третьей части, легендарная амазонская воительница в будущем может получить четвёртый сольный фильм. Об этом Пэтти рассказала на кинофестивале в итальянском городе Матера.

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Дженкинс подчеркнула, что изначально она планировала снять о Диане один фильм, но в итоге пришла к созданию трилогии — режиссёр уже дописала финал «Чудо-женщины 3». И ей стало интересно, куда может дальше развиться история супергероини.

На прошлой неделе я написала финальную сцену для «Чудо-женщины 3» и подумала, что мне интересно посмотреть, что будет дальше.