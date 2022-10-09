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39 минут назад

Грядущая «Чудо-женщина 3» может получить продолжение

Чемпионат.com

Режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс заявила, что помимо третьей части, легендарная амазонская воительница в будущем может получить четвёртый сольный фильм. Об этом Пэтти рассказала на кинофестивале в итальянском городе Матера.

«Чудо-женщина 3» может получить продолжение
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дженкинс подчеркнула, что изначально она планировала снять о Диане один фильм, но в итоге пришла к созданию трилогии — режиссёр уже дописала финал «Чудо-женщины 3». И ей стало интересно, куда может дальше развиться история супергероини.

На прошлой неделе я написала финальную сцену для «Чудо-женщины 3» и подумала, что мне интересно посмотреть, что будет дальше.

«Чудо-женщину 3» официально анонсировали в 2019 году, вскоре после завершения съёмок «Чудо-женщины: 1984». Дженкинс тогда отметила, что действие третьего фильма развернётся в XXI веке, в отличии от первого, где история погружала во времена Первой Мировой Войны, а сиквел отправлял зрителей в 1984 год.

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