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2 часа назад

Борис Корчевников анонсировал выход передачи «Жизнь и судьба» на «России-1»

Слово и Делоиещё 1

Программа «Судьба человека» возвращается в эфир телеканала «Россия-1» под новым названием. Телеведущий Борис Корчеников решил сменить его на фоне ситуации в мире. Передача впредь будет выходить под названием «Жизнь и судьба». В первом выпуске нового сезона героем эфира станет актер Антон Шагин, брат которого отправился на фронт, не дожидаясь повестки. «Поговорили о нем, о поездках Антона в Донбасс, и о его очень сильных стихах. Антон Шагин будет читать стихи и много говорить о своей позиции: «Где-то я прочел: на чьей нужно быть стороне? Обратите внимание, на чьей стороне гибнут дети, и тогда сами решите, на чьей вы стороне», – высказался Корчевников, анонсируя возвращение программы. Телеведущий и сам часто посещает Донбасс, доставляя местным жителям гуманитарную помощь.

Борис Корчевников сообщил о выходе передачи «Жизнь и судьба» на «России-1»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

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