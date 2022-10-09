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28 минут назад

Бондиана отмечает юбилей

Катя Кобышева

Первый фильм о Джеймсе Бонде вышел 60 лет назад. Знаменитого агента 007 зрители впервые увидели 5 октября 1962 года.

Бондиана отмечает юбилей
Фото: Кадр из фильма "Не время умирать"Кадр из фильма "Не время умирать"

Сейчас о Бонде снято уже 25 официальных фильмов. Этим занимается кинокомпания EON Productions, которой принадлежат права на производство. Еще два фильма считаются неофициальными, поскольку их сняли другие кинокомпании.

Круг претендентов на роль Джеймса Бонда сузился до пяти актеров

За 60 лет перевоплотиться в суперагента успели шесть актеров:

Кинофраншиза и не думает прекращаться, это значит, что зрители рано или поздно увидят нового Джеймса Бонда. Но пока неизвестно, кто же заменит Дэниела Крейга в следующем фильме.

Ранее стало известно о том, что актер Дмитрий Песков забрал своего сына Елисея из кадетского училища.

Фильмы,Тимоти Далтон,Джордж Лэзенби,Шон Коннери,Роджер Мур,Пирс Броснан,Дэниел Крейг,Дмитрий Песков,
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