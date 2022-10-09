Бондиана отмечает юбилей

Первый фильм о Джеймсе Бонде вышел 60 лет назад. Знаменитого агента 007 зрители впервые увидели 5 октября 1962 года.

Фото: Кадр из фильма "Не время умирать" Кадр из фильма "Не время умирать"

Сейчас о Бонде снято уже 25 официальных фильмов. Этим занимается кинокомпания EON Productions, которой принадлежат права на производство. Еще два фильма считаются неофициальными, поскольку их сняли другие кинокомпании.

За 60 лет перевоплотиться в суперагента успели шесть актеров:

Кинофраншиза и не думает прекращаться, это значит, что зрители рано или поздно увидят нового Джеймса Бонда. Но пока неизвестно, кто же заменит Дэниела Крейга в следующем фильме.