Культовый фильм «Криминальное чтиво» впервые выпустят в 4K

По информации издания Collider, кинокомпания Paramount перевыпустит культовой фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в 4K-разрешении. Это случится впервые.

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Картину выпустят в цифровом формате и на Blu-ray 6 декабря. В продаже также появится и лимитированное издание с оригинальным оформлением. Вместе с этим ещё покажут вырезанные сцены из фильма, интервью с его создателями и документальный фильм про ленту.