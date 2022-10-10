Более 400 тыс. зрителей посмотрели фильм "Сердце Пармы" в первые дни проката

Свыше 400 тыс. человек посмотрели историческую драму Антона Мегердичева "Сердце Пармы" в первые дни проката, который начался 6 октября. В пресс-службе проекта рассказали, что по итогам первого уикенда картина заработала более 136 млн рублей, это лучший стартовый показатель с начала весны.

"Эпическая экшн-драма "Сердце Пармы" производства компаний Star Media, "Профит" и телеканала "Россия 1", при поддержке Фонда кино, стала лидером сборов по итогам первого уикенда проката, заработав в кинотеатрах страны более 136 млн рублей. За первые четыре дня картину посмотрели более 400 тыс. зрителей", - сказали в пресс-службе, отметив, что это лучший стартовый показатель как для отечественного, так и для зарубежного релиза, начиная с марта 2022 года.

Генеральный директор прокатной компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин назвал "Сердце Пармы" главной надеждой российской киноиндустрии в нынешнем году. "Бокс-офис первого уикенда доказывает нам, что люди хотят и готовы ходить в кино на по-настоящему качественные отечественные картины. В настоящий момент мы открываем новую страницу кинотеатрального проката в нашей стране, сравнения с прошлым потеряли всякую актуальность. Мы видим отклик аудитории, которая впервые с марта пришла в кинотеатры, наблюдаем отличный позитивный "сарафан", и уверены, что фильм ждет долгая прокатная судьба. Мы верим в то, что "Сердце Пармы" станет предвестником будущих прокатных успехов отечественного кино", - цитирует Верещагина пресс-служба проекта.