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1 час назад

Более 400 тыс. зрителей посмотрели фильм "Сердце Пармы" в первые дни проката

ТАССиещё 2

Свыше 400 тыс. человек посмотрели историческую драму Антона Мегердичева "Сердце Пармы" в первые дни проката, который начался 6 октября. В пресс-службе проекта рассказали, что по итогам первого уикенда картина заработала более 136 млн рублей, это лучший стартовый показатель с начала весны.

Более 400 тыс. зрителей посмотрели фильм "Сердце Пармы" в первые дни проката
Фото: ТАССТАСС

"Эпическая экшн-драма "Сердце Пармы" производства компаний Star Media, "Профит" и телеканала "Россия 1", при поддержке Фонда кино, стала лидером сборов по итогам первого уикенда проката, заработав в кинотеатрах страны более 136 млн рублей. За первые четыре дня картину посмотрели более 400 тыс. зрителей", - сказали в пресс-службе, отметив, что это лучший стартовый показатель как для отечественного, так и для зарубежного релиза, начиная с марта 2022 года.

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Генеральный директор прокатной компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин назвал "Сердце Пармы" главной надеждой российской киноиндустрии в нынешнем году. "Бокс-офис первого уикенда доказывает нам, что люди хотят и готовы ходить в кино на по-настоящему качественные отечественные картины. В настоящий момент мы открываем новую страницу кинотеатрального проката в нашей стране, сравнения с прошлым потеряли всякую актуальность. Мы видим отклик аудитории, которая впервые с марта пришла в кинотеатры, наблюдаем отличный позитивный "сарафан", и уверены, что фильм ждет долгая прокатная судьба. Мы верим в то, что "Сердце Пармы" станет предвестником будущих прокатных успехов отечественного кино", - цитирует Верещагина пресс-служба проекта.

"Сердце Пармы" - экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Действие картины разворачивается в XV веке. Посланный Великим князем Московским в Парму князь Ермолай правит в небольшом городе в окружении древних земель, населенных язычниками. После гибели Ермолая в битве с мятежными местными племенами - вогулами - его сын Михаил оказывается между Великим княжеством Московским и Великой Пермью. Герой женится на местной девушке Тиче. Она является живым воплощением главного языческого символа Золотой Женщины - Сорни Най. Роли в картине по сценарию Сергея Бодрова и Ильи Тилькина исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Федор Бондарчук, Елена Панова, Александр Горбатов и другие.

Фильмы,Илья Тилькин,Антон Мегердичев,Александр Горбатов,Елена Панова,Вадим Верещагин,Сергей Бодров,Сергей Пускепалис,Евгений Миронов,Алексей Иванов,Федор Бондарчук,Александр Кузнецов,
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