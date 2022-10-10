7 любопытных фильмов и сериалов о пропаже и поисках людей

Детективы — лучший жанр, чтобы отвлечься или скоротать время, и отчасти поэтому они так популярны тогда, когда людям хочется забыться. Из каталога онлайн-кинотеатра KION мы собрали несколько детективов с разными элементами — от триллера до скринлайфа — которые помогут вам отвлечься и увлекут нетривиальным сюжетом.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Твин Пикс»

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Придорожное кафе, вишневые пироги, черный кофе, густые леса, вязаные свитера — в сериале Дэвида Линча есть и уют, необходимый всем осенью, и крутая детективная интрига, завязанная на убийстве школьницы Лоры Палмер и загадочных исчезновениях. В первом сезоне агент Купер ищет Одри, которая по глупости и смелости угодила в бордель, где ее накачали веществами. А в третьем сезоне, ни на что не похожем по визуальному стилю и уровню интриги, пропадает уже сам Купер, но почему и куда — остается неясным даже после финала, о котором до сих пор спорят поклонники.

«Мейр из Исттауна»

В этом сериале действие также развивается в крошечном американском городке, где все друг друга знают. Героиня Кейт Уинслет, полицейская Мейр Шиэн, оплакивает свою несложившуюся личную жизнь и пытается раскрыть давнее дело о пропаже девушки. Новый виток в деле начинается тогда, когда мать пропавшей обвиняет полицейских в бездействии, в отдел приходит новичок, и вдобавок в округе происходит убийство. Каждая найденная Мейр подсказка будет опровергать другую.

«Девушка с татуировкой дракона»

Фильм по бестселлеру Стига Ларсона снял мастер детективных хитросплетений Дэвид Финчер. 40 лет назад Харриет Вангер исчезла с острова, который принадлежит влиятельному клану Вангер. Тело так и не нашли, но ее дядя уверен, что Харриет была убита одним из членов ее семьи. Он нанимает необычного журналиста Микаэля Блумквиста, а тот — татуированную хакершу Лисбет Саландер для проведения расследования.

«Нелюбовь»

Единственный российский фильм в нашей подборке — драма Андрея Звягинцева, в центр сюжета которой заложена история о пропаже маленького Алеши на фоне развода его родителей, Бориса и Жени. Они будут ссориться и страшно ругаться, но, упустив из вида мальчика, кинутся на его поиски, задействовав специалистов по пропаже детей. Этот процесс показан в фильме практически документально, ведь Андрея Звягинцева консультировали специалисты из поисковых отрядов Liza Alert.

«Основано на реальных событиях»

Писательница Дельфина пребывает в творческом кризисе, и ее парализует сама мысль о том, чтобы начать писать снова. Но встреча с прекрасной Элль, поклонницей ее романов, вдохновляет Дельфину. Постепенно Элль все глубже и прочнее проникает в жизнь Дельфины, и вот уже ей кажется, что вокруг нее совсем никого нет, кроме загадочной новой знакомой. В один момент Дельфина просто пропадает, и на ее поиски отправляются родные. Драма с секретом от Романа Полански.

«Исчезновения и убийства в Атланте: пропавшие дети»

Этот документальный сериал расскажет о похищениях и убийствах детей в штате Атланта в период с 1979 по 1981 год. Из всех дел раскрыто было только два, а потрясли городок целых тридцать — всего за двадцать два месяца. Следователи и документалисты решили поднять архивы и не только восстановить справедливость для родных, но и попытаться проанализировать, какое влияние эти страшные события оказали на США и что они могут сказать об американской нации.

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