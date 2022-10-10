Киллиан Мерфи рассказал о сценарии фильма "Острые козырьки"

Актер Киллиан Мерфи, сыгравший главного героя Томаса Шелби в сериале "Острые козырьки", рассказал о работе над фильмом с одноименным названием. Его слова цитирует NME.
По словам артиста, сценарий фильма "близок к завершению". Также он рассказал, что действия проекта будут разворачиваться после событий шестого сезона сериала.
"Я все еще не читал его [сценарий], но план состоит в том, чтобы создать фильм и продолжить историю", - объяснил Мерфи.
Фильм "Острые козырьки" планируется выпустить в 2024 году. В новом проекте будет показана жизнь семьи Шелби в 50-х годах. Над картиной будут работать другие сценаристы, актерский состав пока не объявлен.