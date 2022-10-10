Какое аниме стоит посмотреть сегодня

Если вы находитесь в поиске хорошего аниме, мы предложим вам пару отличных вариантов.

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Сегодня несложно найти интересное аниме. Выходит много новинок, но особого внимания заслуживают только некоторые. К примеру, обязательно стоит посмотреть аниме «Семья шпиона».

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Уже готов второй сезон, показ первого завершился в июне 2022 года. Автором стал режиссер Кадзухиро Фурухаси, создавший уже не один интересный проект. История обязательно вызовет интерес у всех поклонников достойного аниме. Семья шпиона 2 сезон – это то, что стоит посмотреть.

О чем «Семья шпиона»

Главного героя зовут Лойд Форджер. Но это не единственное его имя – некоторым людям он известен как Сумрак. Лойд – опытный шпион, который недавно получил особо задание от организации, в которой работает. Сумраку поручили следить за неким Донованом Десмондом. Об этом человеке известно мало, он совершенно не общителен, ведет замкнутый образ жизни.

Сумрак готов пойти на все, чтобы выполнить поставленную задачу. Он женится на Йор, у которой есть дочь Аня, учащаяся в одном классе с сыном Десмонда. Но и Йор – не простая женщина, а опытный киллер. И с Аней все не так просто – она телепат, обладает редким даром читать чужие мысли. Соответственно – она все знает и про деятельность Сумрака, и про работу Йор. Наблюдать за их общением и действиями действительно интересно – это весьма увлекательное занятие.

Если же «Семья шпиона» вы уже посмотрели, можно выбрать другое аниме 2022 года. О моем перерождении в меч аниме интересное и смотрится на одном дыхании.

Почему стоит посмотреть «О моем перерождении в меч»

У главного героя есть интересная отличительная особенность. Он способен превращаться в меч. Его путешествие начинается с появления в лесу, кишащем зверями. Там он встречает раненую девушку, которую преследуют. Главный герой спасает ее от нападавших и узнает, что девушку зовут Фрэн. Героиня с непростым прошлым – ей довелось пережить весьма жестокое обращение.

Фрэн хочет отомстить за зверства, которые были совершены против ее народа. Юноша, способный перевоплощаться в меч, готов ей в этом помочь. Есть нюанс – герой не помнит своего имени, потому Фрэн называет его «Шишо».