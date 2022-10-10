Комедия «Амстердам» провалилась в прокате

7 октября в мировой прокат вышел комедийный детектив «Амстердам» — первый за семь лет фильм режиссёра Дэвида О. Расселла («Джой», «Мой парень — псих»). Лента рассказывает о группе состоятельных американцев, которые в 1933 году попытались свергнуть президента Франклина Рузвельта.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Судя по всему, на сборы повлияли очень низкие отзывы от критиков и средняя оценка от зрителей в кинотеатрах. Аналитики предрекают ленте полный финансовый крах, при котором она не сможет отбить даже производственный бюджет.