Шейлин Вудли сыграет в фильма «Глупые деньги»

Поставит эту комедийную драму Крэйг Гиллеспи.
Новый проект киностудии Black Bear, фильм «Глупые деньги» пополнила Шейлин Вудли. Она присоединилась к ранее утверждённым Полу Дано, Сету Рогену, Себастиану Стэну и Питу Дэвидсону.
Сюжет картины основан на книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» о том, как небольшая группа пользователей Reddit противостояла одному из крупнейших хедж-фондов с Уолл-стрит и практически его уничтожила. Сейчас ведётся подготовка к съёмкам. Дата премьеры пока не сообщается.