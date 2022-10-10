Шейлин Вудли сыграет в фильма «Глупые деньги»

Сюжет картины основан на книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» о том, как небольшая группа пользователей Reddit противостояла одному из крупнейших хедж-фондов с Уолл-стрит и практически его уничтожила. Сейчас ведётся подготовка к съёмкам. Дата премьеры пока не сообщается.