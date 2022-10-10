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31 минуту назад

Шейлин Вудли сыграет в фильма «Глупые деньги»

Inc-News

Поставит эту комедийную драму Крэйг Гиллеспи.

Шейлин Вудли сыграет в фильма «Глупые деньги»
Фото: Inc-NewsInc-News

Новый проект киностудии Black Bear, фильм «Глупые деньги» пополнила Шейлин Вудли. Она присоединилась к ранее утверждённым Полу Дано, Сету Рогену, Себастиану Стэну и Питу Дэвидсону.

Сюжет картины основан на книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» о том, как небольшая группа пользователей Reddit противостояла одному из крупнейших хедж-фондов с Уолл-стрит и практически его уничтожила. Сейчас ведётся подготовка к съёмкам. Дата премьеры пока не сообщается.

Фильмы,Пит Дэвидсон,Бен Мезрич,Крэйг Гиллеспи,Пол Дано,Шейлин Вудли,
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