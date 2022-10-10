Названа дата премьеры четвертой части "Неудержимых"

Киностудия Lionsgate анонсировала премьеру четвертой части из серии фильмов "Неудержимые". Третья часть серии вышла еще в 2014 году и получила неоднозначные оценки зрителей. Тогда лента хорошо заработала в прокате - 215 миллионов при бюджете в 90 миллионов долларов, но это не спасло ее от антипремии "Золотая малина".

Фото: Кадр из фильма "Неудержимые 3" Кадр из фильма "Неудержимые 3"

Новая же история расскажет о делах уже постаревших наемником во главе с Барни Россом, которого неизменно играет Сильвестр Сталлоне.

Новая история о приключениях уже постаревших наемников под неизменным руководством Барни Росса в исполнении Сильвестра Так, четвертая часть выйдет на большие экраны 23 сентября 2023 года.

В новой картине появятся знакомые актеров, среди которых Дэнни Димборт, Боаз Дэвидсон, Роберт Эрл, Сэмюэл Хадид, а также новые "герои" рэпер 50 cent, актриса и модель Меган Фокс, а также Тони Джа и Энди Гарсиа.