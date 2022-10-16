Где снимали "Иронию судьбы" в Питере: видео

Фильм "Ирония судьбы" начали снимать в январе 1975 года. Часть съемок проходила в Москве, в районе Тропарево-Никулино. Дом Нади находится по адресу: проспект Вернадского, 113. Дом Жени - на той же улице, но в доме 125. Часть сцен "Иронии судьбы" снимали в Санкт-Петербурге.

Блогер под ником @vladslav_s в своем TikTok-аккаунте рассказал, где именно гуляла Надя по Ленинграду после покупки билета в Москву.

Смотрите видео, чтобы узнать об этих местах подробнее и пройтись маршрутом героини фильма.