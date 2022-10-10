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1 час назад

Дуэйн Джонсон — о Супермене Генри Кавилла: он слишком долго был в стороне

Чемпионат.com

Исполнитель главной роли в грядущем «Чёрном Адаме» Дуэйн Джонсон поделился своим мнением о важности Супермена в киновселенной DC. По словам актёра, самого сильного супергероя не было на экранах уж слишком долго, и пришло время это исправлять.

Дуэйн Джонсон — о Супермене Генри Кавилла: он слишком долго был в стороне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На протяжении 10 лет я продвигал идею с «Чёрным Адамом», чтобы мы его сделали, и в то же время я продолжал прислушиваться к фанатам, которые хотели увидеть схватку Адама с Суперменом. И вот мы создали Чёрного Адама, чтобы он стал самой могущественной и непреодолимой силой на этой планете. Самая мощная и неудержимая сила во всей вселенной слишком долго была в стороне.

Судя по всему, Джонсон в очередной раз намекнул на появление Супермена в исполнении Генри Кавилла в будущей экранизации. В последний раз актёр перевоплощался в Кларка Кента в далёком 2017 году для «Лиги справедливости», и с тех пор Warner Bros. хранит молчание о будущем персонажа.

Премьера фильма «Чёрный Адам» состоится 21 октября. Если намёки «Скалы» подтвердятся, то мы увидим Генри Кавилла и в следующем фильме DC — «Флэше».

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