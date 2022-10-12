На «Мосфильме» отреставрировали ыильм «Служили два товарища»

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали ленту «Служили два товарища» режиссера Евгения Карелова. Фильм в ближайшее время будет доступен для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К.

Фото: Управа района Раменки Управа района Раменки

Как сообщается на сайте концерна, покадровую реставрацию изображения и звука осуществляли специалисты ПК «Телекино» (реставраторы Марина Алексахина и Екатерина Соловьева, цветокоррекция – Ирина Агафонова) в течение нескольких месяцев. Идея снять фильм о Гражданской войне принадлежала режиссёру Евгению Карелову, который стал полноправным соавтором драматургов Юлия Дунского и Валерия Фрида.