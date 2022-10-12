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2 часа назад

На «Мосфильме» отреставрировали киноленту «Служили два товарища»

Управа района Раменкииещё 1

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали ленту «Служили два товарища» режиссера Евгения Карелова. Фильм в ближайшее время будет доступен для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К.

На «Мосфильме» отреставрировали ыильм «Служили два товарища»
Фото: Управа района РаменкиУправа района Раменки

Как сообщается на сайте концерна, покадровую реставрацию изображения и звука осуществляли специалисты ПК «Телекино» (реставраторы Марина Алексахина и Екатерина Соловьева, цветокоррекция – Ирина Агафонова) в течение нескольких месяцев. Идея снять фильм о Гражданской войне принадлежала режиссёру Евгению Карелову, который стал полноправным соавтором драматургов Юлия Дунского и Валерия Фрида.

В центре сюжета — история о двух красноармейцах времен Гражданской войны Андрее Некрасове и Иване Корякине. Им дали задание - снять на кинокамеру с аэроплана расположение вражеских войск. В результате оба героя попадают в плен.

Фильмы,Юлий Дунский,Евгений Карелов,Андрей Некрасов,Екатерина Соловьева,
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