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1 час назад

Мультфильм «Аполлон 10 ½: Приключения космического века» сняли с номинации на «Оскар»

Inc-News

По мнению организаторов, создатели анимации нарушили технический регламент.

«Аполлон 10 ½: Приключения космического не получит «Оскар»
Фото: Inc-NewsInc-News

Мультик «Аполлон 10 ½: Приключения космического века» уже точно не получит премию «Оскар».

Ранее включенный в список номинантов на «Лучший анимационный фильм» проект вычеркнут из списка претендентов.

Как заявили в Американской киноакадемии, причиной отстранения стало слишком частое употребление техники фотоперекладки или иначе ротоскопирования - перерисовывание движений персонажа с кинопленки.

Сам режиссер заявляет, что такая техника использовалась лишь на двадцать процентов от общего контента, что позволяет фильму быть участником «Оскара».

Но проект, рассказывающий о подростке Стэне, которого выбирают космонавтом для полета в космос в 1969 году, перед легендарной высадкой на Луну экипажа «Аполлон-11», все-таки убрали из номинации.

Фильмы,Оскар,
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