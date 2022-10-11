«Аполлон 10 ½: Приключения космического не получит «Оскар»

По мнению организаторов, создатели анимации нарушили технический регламент.

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Мультик «Аполлон 10 ½: Приключения космического века» уже точно не получит премию «Оскар».

Ранее включенный в список номинантов на «Лучший анимационный фильм» проект вычеркнут из списка претендентов.

Как заявили в Американской киноакадемии, причиной отстранения стало слишком частое употребление техники фотоперекладки или иначе ротоскопирования - перерисовывание движений персонажа с кинопленки.

Сам режиссер заявляет, что такая техника использовалась лишь на двадцать процентов от общего контента, что позволяет фильму быть участником «Оскара».