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2 часа назад

Стартовали съемки новой части «Планеты обезьян»

Чемпионат.com

Издание Variety сообщило, что в Австралии начались съёмки новой части «Планеты обезьян» под названием «Королевство планеты обезьян». Вероятно, производство завершится лишь в 2023 году.

Стартовали съемки новой части «Планеты обезьян»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

История «Королевства планеты обезьян» развернётся через много лет после фильма «Планета обезьян: Война» 2017 года, который завершил предыдущую трилогию, а обезьяну-революционера Цезаря сыграл знаменитый Энди Сёркис. Поставил ленты Мэтт Ривз, снявший «Бэтмена»

В картине режиссёра Уэса Болла снимаются известный по роли в хорроре «Оно» Оуэн Тиг, один из актёров «Орвилла» Питер Макон и звезда сериала «Ведьмак» Фрейя Аллан. Детали их ролей не раскрываются, но, возможно, информация появится позже.

Премьера проекта запланирована на 2024 год,

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